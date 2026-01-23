Рейтинг@Mail.ru
16:52 23.01.2026
Путин вспомнил о вкладе Петра Капицы в становление МФТИ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о вкладе Петра Капицы в становление Московского физико-технического института (МФТИ).
"Петр Капица, один из основателей, у вас целая плеяда здесь была ученых замечательных, которая создавала институт. Капица, конечно, внес самый большой вклад в становление института, и это до сих пор продолжается с нашими современниками, руководителями, учеными МФТИ. Это дорого стоит", - сказал Путин в ходе встречи со студентами МФТИ.
Петр Капица был инициатором создания физико-технического факультета МГУ, который позже стал самостоятельным институтом. Основная задача МФТИ - подготовка специалистов-исследователей, сочетающих в себе глубокие знания фундаментальных основ физики и математики с практическими инженерными навыками для разработки перспективных технологий, технологических систем и целых отраслей. У истоков университета также стояли нобелевские лауреаты, академики Николай Семёнов, Лев Ландау.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин вспомнил историю создания МФТИ
НаукаРоссияПетр КапицаВладимир ПутинЛев ЛандауМосковский физико-технический институтОбразование - Общество
 
 
