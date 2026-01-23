https://ria.ru/20260123/putin-2069919336.html
Путин поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем
Путин поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем - РИА Новости, 23.01.2026
Путин поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем
Президент России Владимир Путин поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем в ходе посещения Московского физико-технического института (МФТИ). РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:48:00+03:00
2026-01-23T16:48:00+03:00
2026-01-23T17:17:00+03:00
общество
долгопрудный
россия
московский физико-технический институт
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069930918_0:228:3135:1992_1920x0_80_0_0_f02b3a4d8c0062f4dd8b9d3727f3fc96.jpg
https://ria.ru/20260123/tatyanin-den-2026-2069420444.html
долгопрудный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069930918_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_e3b65e07a0023329742034b9c76b1420.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, долгопрудный, россия, московский физико-технический институт, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Долгопрудный, Россия, Московский физико-технический институт, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем
Путин во время визита в МФТИ поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем