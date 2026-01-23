Эксперт назвал главную задачу встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одна из основных задач встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заключалась в активизации переговорного процесса перед трехсторонней встречей в ОАЭ, прогнозировать результаты которой представляется сложным, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Исходя из этого (заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова об "откровенности" переговоров - ред.) можно сказать, что стороны на переговорах либо не добились желаемых результатов, либо главный результат - это продолжение переговоров. То есть главная суть этой встречи была в том, чтобы каким-то образом активизировать переговорный процесс, в частности, в преддверии этой встречи трехсторонней в ОАЭ", - сказал эксперт.
По его словам, прогнозировать успех переговоров в ОАЭ сложно. Он подчеркнул, что они будут интенсивными, поскольку изначально было заявлено о том, что они будут длиться двое-трое суток.
Комментируя озвученный состав участников российской стороны, политолог предположил, что будут обсуждаться вопросы, которые обычно не предаются огласке.
"То, что туда едет руководитель ГРУ (Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков - ред.) означает, что там, видимо, будут обсуждаться вопросы, скажем так, на грани военных и политических. То есть вопросы, которые публично не обсуждаются", - сказал он, приведя в качестве примера атаки на танкерный флот России.
"При том что это все понимают, что это зачастую делается при подстрекательстве США и Британии, но напрямую они в этом участие не принимают, напрямую атаки все-таки осуществляют вооруженные силы Украины. Но и многие другие вопросы, которые явно будут непубличными. А нам будет представлена, скорее всего, публичная часть", - полагает он.
Эксперт упомянул комментарий накануне встречи с Путиным спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что для заключения сделки между Москвой и Киевом необходимо решить "один вопрос".
По его мнению, речь идет о территориальном вопросе.
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00