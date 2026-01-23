Эксперт назвал главную задачу встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одна из основных задач встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заключалась в активизации переговорного процесса перед трехсторонней встречей в ОАЭ, прогнозировать результаты которой представляется сложным, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.