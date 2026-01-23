Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал главную задачу встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/putin-2069780820.html
Эксперт назвал главную задачу встречи Путина и Уиткоффа
Эксперт назвал главную задачу встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 23.01.2026
Эксперт назвал главную задачу встречи Путина и Уиткоффа
Одна из основных задач встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заключалась в активизации переговорного процесса... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:39:00+03:00
2026-01-23T10:39:00+03:00
в мире
россия
сша
оаэ
владимир путин
стив уиткофф
богдан безпалько
главное разведывательное управление рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069717548.html
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
россия
сша
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, оаэ, владимир путин, стив уиткофф, богдан безпалько, главное разведывательное управление рф, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, ОАЭ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Богдан Безпалько, Главное разведывательное управление РФ, Вооруженные силы Украины
Эксперт назвал главную задачу встречи Путина и Уиткоффа

Безпалько назвал целью встречи Путина и Уиткоффа активизацию переговоров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Одна из основных задач встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заключалась в активизации переговорного процесса перед трехсторонней встречей в ОАЭ, прогнозировать результаты которой представляется сложным, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Исходя из этого (заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова об "откровенности" переговоров - ред.) можно сказать, что стороны на переговорах либо не добились желаемых результатов, либо главный результат - это продолжение переговоров. То есть главная суть этой встречи была в том, чтобы каким-то образом активизировать переговорный процесс, в частности, в преддверии этой встречи трехсторонней в ОАЭ", - сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
08:00
По его словам, прогнозировать успех переговоров в ОАЭ сложно. Он подчеркнул, что они будут интенсивными, поскольку изначально было заявлено о том, что они будут длиться двое-трое суток.
"Но мы ведь все видели это уже только в Турции, так что, может быть, это будет повторение тех переговоров, только в несколько ином ключе", - отметил Безпалько.
Комментируя озвученный состав участников российской стороны, политолог предположил, что будут обсуждаться вопросы, которые обычно не предаются огласке.
"То, что туда едет руководитель ГРУ (Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков - ред.) означает, что там, видимо, будут обсуждаться вопросы, скажем так, на грани военных и политических. То есть вопросы, которые публично не обсуждаются", - сказал он, приведя в качестве примера атаки на танкерный флот России.
"При том что это все понимают, что это зачастую делается при подстрекательстве США и Британии, но напрямую они в этом участие не принимают, напрямую атаки все-таки осуществляют вооруженные силы Украины. Но и многие другие вопросы, которые явно будут непубличными. А нам будет представлена, скорее всего, публичная часть", - полагает он.
Эксперт упомянул комментарий накануне встречи с Путиным спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что для заключения сделки между Москвой и Киевом необходимо решить "один вопрос".
По его мнению, речь идет о территориальном вопросе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАОАЭВладимир ПутинСтив УиткоффБогдан БезпалькоГлавное разведывательное управление РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала