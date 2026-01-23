Рейтинг@Mail.ru
Путин и Уиткофф договорились поддерживать контакты по Украине - РИА Новости, 23.01.2026
06:07 23.01.2026
Путин и Уиткофф договорились поддерживать контакты по Украине
Путин и Уиткофф договорились поддерживать контакты по Украине
Путин и Уиткофф договорились поддерживать контакты по Украине

Ушаков: Путин и Уиткофф договорились продолжать контакты по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. РФ и США по итогам переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле условились, что будут и дальше поддерживать плотные контакты как по теме Украины, так и по другим вопросам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным.
"Условлено на встрече, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты с друг другом - как по украинской, так и по другими темам", - рассказал Ушаков журналистам по итогам переговоров.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Ушаков
