Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах в Кремле обсудили вопросы по созданию "Совета мира" по Газе и ситуацию вокруг Гренландии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива (президента США – ред.) Дональда Трампа о создании "Совета мира", а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии", - сказал Ушаков журналистам.
С российской стороны в переговорах, кроме Ушакова, также принимал участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.