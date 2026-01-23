Рейтинг@Mail.ru
05:45 23.01.2026
Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира
Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира
Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах в Кремле обсудили вопросы по созданию "Совета мира" по Газе и ситуацию вокруг... РИА Новости, 23.01.2026
Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира по Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах в Кремле обсудили вопросы по созданию "Совета мира" по Газе и ситуацию вокруг Гренландии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива (президента США – ред.) Дональда Трампа о создании "Совета мира", а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии", - сказал Ушаков журналистам.
С российской стороны в переговорах, кроме Ушакова, также принимал участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Ушаков
