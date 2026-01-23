Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах в Кремле обсудили вопросы по созданию "Совета мира" по Газе и ситуацию вокруг Гренландии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.