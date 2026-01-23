https://ria.ru/20260123/putin-2069746287.html
Путин обсудил с Уиткоффом двусторонние отношения, заявил Ушаков
Путин обсудил с Уиткоффом двусторонние отношения, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
Путин обсудил с Уиткоффом двусторонние отношения, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин обсудил в концептуальном плане с представителями США вопросы двусторонних отношений, сообщил помощник президента России Юрий... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T05:25:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
Путин обсудил с Уиткоффом двусторонние отношения, заявил Ушаков
Ушаков: Путин обсудил с представителями США вопросы двусторонних отношений