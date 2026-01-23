Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Делегация РФ, которая отправится в Абу-Даби, получила от президента России Владимира Путина конкретные инструкции, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Только что наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами", - сказал Ушаков.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 мск, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.