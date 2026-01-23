Рейтинг@Mail.ru
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
04:51 23.01.2026
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков
Делегация РФ, которая отправится в Абу-Даби, получила от президента России Владимира Путина конкретные инструкции, сообщил журналистам помощник российского... РИА Новости, 23.01.2026
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков

Ушаков: делегация России в Абу-Даби получила от Путина конкретные инструкции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Делегация РФ, которая отправится в Абу-Даби, получила от президента России Владимира Путина конкретные инструкции, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее он сообщил, что РФ и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины.
Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа
04:42
"Только что наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами", - сказал Ушаков.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 мск, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с Уиткоффом
04:46
 
