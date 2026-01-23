Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Делегация РФ, которая отправится в Абу-Даби, получила от президента России Владимира Путина конкретные инструкции, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.