Переговоры Путина и Уиткоффа завершились
Переговоры Путина и Уиткоффа завершились
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились в Москве, соответствующее сообщение опубликовал... РИА Новости, 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа завершились
