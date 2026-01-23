Рейтинг@Mail.ru
03:06 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа завершились
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились в Москве, соответствующее сообщение опубликовал... РИА Новости, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились в Москве, соответствующее сообщение опубликовал Кремль.
С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.
