Беседа Путина с Уиткоффом продолжается уже три часа - РИА Новости, 23.01.2026
02:27 23.01.2026
Беседа Путина с Уиткоффом продолжается уже три часа
Беседа Путина с Уиткоффом продолжается уже три часа - РИА Новости, 23.01.2026
Беседа Путина с Уиткоффом продолжается уже три часа
Беседа президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже три часа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
россия
сша
стив уиткофф
юрий ушаков
кирилл дмитриев
мирный план сша по украине
владимир путин
россия
сша
2026
в мире, россия, сша, стив уиткофф, юрий ушаков, кирилл дмитриев, мирный план сша по украине, владимир путин
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Мирный план США по Украине, Владимир Путин
Беседа Путина с Уиткоффом продолжается уже три часа

Беседа Путина со спецпредставителем Трампа Уиткоффом продолжается уже три часа

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Президент проводит встречу с Уиткоффом в Кремле. Согласно сообщению на сайте Кремля, она началась в 23.25 мск четверга.
Со стороны России в переговорах также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
В миреРоссияСШАСтив УиткоффЮрий УшаковКирилл ДмитриевМирный план США по УкраинеВладимир Путин
 
 
