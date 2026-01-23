https://ria.ru/20260123/putin-2069733587.html
Беседа Путина с Уиткоффом продолжается уже три часа
Беседа президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже три часа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2026
Беседа Путина со спецпредставителем Трампа Уиткоффом продолжается уже три часа