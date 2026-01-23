Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже час - РИА Новости, 23.01.2026
00:30 23.01.2026
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже час
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже час, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:30:00+03:00
2026-01-23T00:30:00+03:00
россия, сша, юрий ушаков, кирилл дмитриев, джаред кушнер, мирный план сша по украине, владимир путин, стив уиткофф, политика
Россия, США, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Политика
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже час, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер проводит переговоры с американским спецпосланником в Кремле. Встреча, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 мск.
С российской стороны переговорах также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
