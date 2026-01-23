https://ria.ru/20260123/putin-2069724112.html
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже час
Встреча Путина с Уиткоффом продолжается уже час
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже час, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:30:00+03:00
2026-01-23T00:30:00+03:00
2026-01-23T00:30:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
кирилл дмитриев
джаред кушнер
мирный план сша по украине
владимир путин
стив уиткофф
россия
сша
Встреча Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом продолжается уже час