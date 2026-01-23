Грюнбаум может курировать будущие проекты России и США, считает эксперт

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудник Белого дома, финансист Джош Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США, считает американист Малек Дудаков.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.
"Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию", - сказал Дудаков газете "Взгляд".
В беседе с изданием аналитик отметил, что в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения "большой сделки" по украинскому урегулированию. Он также подчеркнул, что включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам, утончил Дудаков.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
