Грюнбаум может курировать будущие проекты России и США, считает эксперт - РИА Новости, 23.01.2026
18:41 23.01.2026 (обновлено: 18:52 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/proekty-2069959594.html
Грюнбаум может курировать будущие проекты России и США, считает эксперт
Грюнбаум может курировать будущие проекты России и США, считает эксперт - РИА Новости, 23.01.2026
Грюнбаум может курировать будущие проекты России и США, считает эксперт
Сотрудник Белого дома, финансист Джош Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США, считает американист Малек Дудаков. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:41:00+03:00
2026-01-23T18:52:00+03:00
© РИА Новости / Александр КазаковКомиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум
Комиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Казаков
Комиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудник Белого дома, финансист Джош Грюнбаум может курировать будущие экономические проекты России и США, считает американист Малек Дудаков.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Грюнбаум впервые присоединился к переговорам, заявил Ушаков
Вчера, 04:33
"Думаю, его опыт будет использован в рамках обсуждения потенциальных совместных проектов Москвы и Вашингтона. Вероятно, они будут касаться торговли, совместной добычи редкоземельных металлов, освоения Арктики. Судя по всему, он еще не раз приедет в Россию", - сказал Дудаков газете "Взгляд".
В беседе с изданием аналитик отметил, что в Белом доме постоянно говорят о потенциальном расширении сотрудничества с Россией в случае заключения "большой сделки" по украинскому урегулированию. Он также подчеркнул, что включение Грюнбаума в состав американской делегации иллюстрирует также подход Трампа к кадровой работе. Он не доверяет карьерным дипломатам, утончил Дудаков.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума
22 января, 23:52
 
