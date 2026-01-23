СК назвал причину смерти покупателя в ТЦ в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Смерть покупателя в ТЦ "Сити Молл" в Петербурге после конфликта с охраной наступила от механической асфиксии, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Следствием получены результаты судебно-медицинского исследования, которым установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии", - сообщает пресс-служба.
В СК добавили, что лица, причастные к совершению преступления, задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Ранее региональное ГУМВД сообщало, что вечером 21 января после конфликта мужчины с охранниками в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Уточнялось, что инцидент в торговом комплексе произошел из-за подозрения посетителя в краже в "Перекрестке", молодой человек распылил газ из баллончика в сторону охранников. По данному факту были задержаны двое сотрудников охранного предприятия.