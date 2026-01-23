https://ria.ru/20260123/posadka-2069792525.html
Самолет Azur Air находится в зоне ожидания перед экстренной посадкой в КНР
Самолет Azur Air находится в зоне ожидания перед экстренной посадкой в КНР
Экипаж самолета Azur Air, подавшего аварийный сигнал в небе над Китаем, полностью контролирует параметры полета, самолет находится в зоне ожидания и готовится к РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:20:00+03:00
2026-01-23T11:20:00+03:00
2026-01-23T11:32:00+03:00
китай
azur air
пхукет (остров)
boeing 757
барнаул
