Полиция Петербурга нашла водителя автобуса, который спал за рулем
2026-01-23T21:50:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
гибдд мвд рф
новый год
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф, новый год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости.
Полиция Петербурга установила личность водителя автобуса, который спал за рулем, он стал фигурантом двух административных дел, сообщило
региональное управление ГИБДД.
Как рассказало ведомство в своём Telegram-канале, в интернете появилось видео, сделанное пассажирами автобуса №557. На кадрах видно, что водитель "явно находится в крайне утомлённом состоянии и периодически засыпает прямо за рулём".
"Личность водителя была быстро установлена. С ним, а также с представителями автотранспортного предприятия, была проведена серьёзная профилактическая беседа о недопустимости подобных нарушений правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
Также в отношении мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 11.23 КоАП РФ
(несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей) и статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности).
К ответственности будет привлечено и должностное лицо транспортного предприятия, добавили в Госавтоинспекции.
Отмечается, что водитель автобуса принёс свои извинения пассажирам и всем участникам дорожного движения за созданную им опасную ситуацию.