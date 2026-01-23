Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда. Архивное фото

Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда

Полиция Петербурга нашла водителя автобуса, который спал за рулем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Полиция Петербурга установила личность водителя автобуса, который спал за рулем, он стал фигурантом двух административных дел, сообщило региональное управление ГИБДД.

Как рассказало ведомство в своём Telegram-канале, в интернете появилось видео, сделанное пассажирами автобуса №557. На кадрах видно, что водитель "явно находится в крайне утомлённом состоянии и периодически засыпает прямо за рулём".

"Личность водителя была быстро установлена. С ним, а также с представителями автотранспортного предприятия, была проведена серьёзная профилактическая беседа о недопустимости подобных нарушений правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также в отношении мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 11.23 КоАП РФ (несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей) и статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности).

К ответственности будет привлечено и должностное лицо транспортного предприятия, добавили в Госавтоинспекции.