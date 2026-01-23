Рейтинг@Mail.ru
01:52 23.01.2026
Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026
Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026
2026
экономика, санкт-петербург, пмэф
Экономика, Санкт-Петербург, ПМЭФ
Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026

РИА Новости: стоимость участия в ПМЭФ-2026 превысила миллион рублей

Участники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году превысила 1 миллион рублей, выяснило РИА Новости.
ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге 3-6 июня 2026 года.
Стоимость пакета "Участник" составляет 1 092 000 рублей. Пакет предполагает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы форума 3‑6 июня, кроме пленарного заседания и других мероприятий по специальному приглашению, доступ в зоны делового общения и информационное обеспечение.
Стоимость актуальна до 16 марта. С 17 марта стоимость участия повысится. Скидки на участие в форуме не предусмотрены.
ЭкономикаСанкт-ПетербургПМЭФ
 
 
