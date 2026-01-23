Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году превысила 1 миллион рублей, выяснило РИА Новости.

Стоимость пакета "Участник" составляет 1 092 000 рублей. Пакет предполагает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы форума 3‑6 июня, кроме пленарного заседания и других мероприятий по специальному приглашению, доступ в зоны делового общения и информационное обеспечение.