Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026
Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 23.01.2026
Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026
23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году превысила 1 миллион рублей, выяснило РИА Новости.
ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге
3-6 июня 2026 года.
Стоимость пакета "Участник" составляет 1 092 000 рублей. Пакет предполагает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы форума 3‑6 июня, кроме пленарного заседания и других мероприятий по специальному приглашению, доступ в зоны делового общения и информационное обеспечение.
Стоимость актуальна до 16 марта. С 17 марта стоимость участия повысится. Скидки на участие в форуме не предусмотрены.