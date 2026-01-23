Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге обсудят возможность полного запрета на продажу вейпов
17:10 23.01.2026
В Петербурге обсудят возможность полного запрета на продажу вейпов
В Петербурге обсудят возможность полного запрета на продажу вейпов
санкт-петербург
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067156398_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4b73d34a8b81890a8b432cf8fb34c4d8.jpg
санкт-петербург
Санкт-Петербург
В Петербурге обсудят возможность полного запрета на продажу вейпов

Депутаты и правоохранители Петербурга обсудят полный запрет продажи вейпов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Депутаты парламента Санкт-Петербурга вместе с правоохранителями и общественниками обсудят возможность введения в городе полного запрета на продажу вейпов, сообщил парламентарий Денис Четырбок.
Петербурге создана специальная рабочая группа по вейпам... Вместе с коллегами-депутатами, правоохранителями и общественниками подготовим свои предложения по корректировке законодательства в части торговли вейпами, в том числе рассмотрим и перспективу полностью запретить их продажу на территории нашего города", – написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил депутат, первое заседание рабочей группы пройдет в понедельник на базе бюджетно-финансового комитета заксобрания.
Санкт-Петербург
 
 
