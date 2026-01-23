Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге восстанавливают теплоснабжение после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 23.01.2026
12:17 23.01.2026
В Петербурге восстанавливают теплоснабжение после аварии на ТЭЦ
В Петербурге восстанавливают теплоснабжение после аварии на ТЭЦ
Восстановительные работы идут после аварии на ТЭЦ №15, которая привела к снижению параметров отопления и горячего водоснабжения в 278 домах Кировского района... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
санкт-петербург
кировский район
санкт-петербург
кировский район
происшествия, санкт-петербург, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район
В Петербурге восстанавливают теплоснабжение после аварии на ТЭЦ

В Петербурге восстанавливают теплоснабжение почти 280 домов после аварии на ТЭЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Восстановительные работы идут после аварии на ТЭЦ №15, которая привела к снижению параметров отопления и горячего водоснабжения в 278 домах Кировского района Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районном жилкомсервисе №3.
"В связи с проведением работ на ТЭЦ №15 временно снижены гидравлические параметры теплоносителя... Сроки восстановления гидравлических параметров уточняются", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, в зону ограничения отопления и горячего водоснабжения попали 278 домов.
"Сроки восстановления пока не уточняются, но по нормативам на подобные работы отводится 8 часов", – добавили в жилкомсервисе.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время температура в Петербурге составляет около 9 градусов мороза.
ПроисшествияСанкт-ПетербургКировский район
 
 
