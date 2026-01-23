В Петербурге восстанавливают теплоснабжение после аварии на ТЭЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Восстановительные работы идут после аварии на ТЭЦ №15, которая привела к снижению параметров отопления и горячего водоснабжения в 278 домах Кировского района Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районном жилкомсервисе №3.

"В связи с проведением работ на ТЭЦ №15 временно снижены гидравлические параметры теплоносителя... Сроки восстановления гидравлических параметров уточняются", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, в зону ограничения отопления и горячего водоснабжения попали 278 домов.

"Сроки восстановления пока не уточняются, но по нормативам на подобные работы отводится 8 часов", – добавили в жилкомсервисе.