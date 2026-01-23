При необходимости переговоры в ОАЭ пройдут в два дня, заявил Песков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. При необходимости переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби состоятся в пятницу и в субботу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.