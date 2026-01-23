https://ria.ru/20260123/peskov-2069831176.html
При необходимости переговоры в ОАЭ пройдут в два дня, заявил Песков
При необходимости переговоры в ОАЭ пройдут в два дня, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2026
При необходимости переговоры в ОАЭ пройдут в два дня, заявил Песков
При необходимости переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби состоятся в пятницу и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:45:00+03:00
2026-01-23T12:45:00+03:00
2026-01-23T12:58:00+03:00
россия
оаэ
в мире
сша
украина
юрий ушаков
дмитрий песков
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069828224_0:71:3240:1894_1920x0_80_0_0_34aa7b39f8652ef2e6342d8154d98f9a.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069797131.html
россия
оаэ
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069828224_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e3e12e2cad768a5764676ce9e2130360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, в мире, сша, украина, юрий ушаков, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб)
Россия, ОАЭ, В мире, США, Украина, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб)
При необходимости переговоры в ОАЭ пройдут в два дня, заявил Песков
Песков: при необходимости переговоры в ОАЭ пройдут в пятницу и субботу