Песков рассказал о составе рабочей группы России по безопасности
Песков рассказал о составе рабочей группы России по безопасности - РИА Новости, 23.01.2026
Песков рассказал о составе рабочей группы России по безопасности
Рабочая группа РФ по безопасности на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби будет состоять из представителей министерства обороны России, заявил... РИА Новости, 23.01.2026
Песков рассказал о составе рабочей группы России по безопасности
Песков: рабочая группа РФ по безопасности будет состоять из военных