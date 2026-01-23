Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о составе рабочей группы России по безопасности - РИА Новости, 23.01.2026
12:41 23.01.2026 (обновлено: 13:04 23.01.2026)
Песков рассказал о составе рабочей группы России по безопасности
Песков рассказал о составе рабочей группы России по безопасности
Рабочая группа РФ по безопасности на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби будет состоять из представителей министерства обороны России, заявил... РИА Новости, 23.01.2026
Песков рассказал о составе рабочей группы России по безопасности

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Рабочая группа РФ по безопасности на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби будет состоять из представителей министерства обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности", - сказал Песков журналистам.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Песков уточнил, что члены рабочей группы по безопасности в ночь на пятницу получили инструкции от президента России Владимира Путина и вылетели в ОАЭ утром в пятницу.
Российская делегация вылетела на переговоры в ОАЭ утром
Заголовок открываемого материала