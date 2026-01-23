Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 23.01.2026
В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби
В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби
В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновника РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
nbc
россия
сша
украина
россия, сша, украина, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб), nbc
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб), NBC
В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби

NBC: первый день переговоров России, США и Украины прошел продуктивно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Белый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Белый дом. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из американской администрации.
"Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной", - заявил американский чиновник телеканалу.
В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ раскрыли подробности формата переговоров в Абу-Даби
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)NBC
 
 
