В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби
В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби
В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел продуктивно, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновника РИА Новости, 23.01.2026
