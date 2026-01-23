https://ria.ru/20260123/peregovory-2069991179.html
Переговоры делегаций России, США и Украины в ОАЭ завершились, пишут СМИ
Встреча России, США и Украины в Абу-Даби была продуктивной, переговоры продолжатся завтра, сообщил украинский телеканал "Общественное"
Переговоры делегаций России, США и Украины в ОАЭ завершились, пишут СМИ
Встреча в Абу-Даби была продуктивной, переговоры продолжатся завтра