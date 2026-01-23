Первый день переговоров делегаций России, США и Украины в ОАЭ завершился

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ завершился, сообщил Reuters.
«
"Переговоры в Абу-Даби на сегодня закончились", — говорится в публикации со ссылкой на источник.
Они проходили в закрытом режиме. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, встреча была продуктивной, контакты продолжатся завтра.
Делегации принял президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он пожелал участникам саммита успехов и положительных результатов. Глава МИД шейх Абдалла бен Заид выразил надежду, что трехсторонняя встреча приблизит урегулирование украинского кризиса.
По словам Владимира Зеленского, обсуждались параметры завершения конфликта. Как пишет Associated Press, переговоры проходили в разных форматах, участники часто делились на группы, затрагивая отдельные темы.
Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в Абу-Даби сегодня утром. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.