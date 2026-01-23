Рейтинг@Mail.ru
19:40 23.01.2026 (обновлено: 19:44 23.01.2026)
Грюнбаум работает на одном переговорном треке с Уиткоффом и Кушнером
в мире
сша
россия
джош грюнбаум
стив уиткофф
джаред кушнер
в мире, сша, россия, джош грюнбаум, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, США, Россия, Джош Грюнбаум, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум сообщил РИА Новости, что работает в одном переговорном треке вместе со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
"Я в одном треке с Джаредом и Стивом", - заявил Грюнбаум агентству.
Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины
В миреСШАРоссияДжош ГрюнбаумСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
