В ОАЭ проходят переговоры представителей России, Украины и США

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Абу-Даби проходят переговоры делегаций России, США и Украины, подтвердил МИД ОАЭ.
Министр иностранных дел Эмиратов шейх Абдалла бен Заид выразил надежду, что трехсторонняя встреча приблизит урегулирование украинского кризиса.
Делегации принял президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он пожелал участникам переговоров успехов и положительных результатов.
По словам Владимира Зеленского, обсуждаются параметры завершения конфликта.
Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в Абу-Даби сегодня утром. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. При необходимости контакты состоятся в пятницу и субботу.
В ОАЭ также встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и США решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.