Политолог предположил, что обсудят на заседании в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
14:29 23.01.2026
Политолог предположил, что обсудят на заседании в Абу-Даби
в мире
россия
сша
абу-даби
евгений минченко
кирилл дмитриев
стив уиткофф
в мире, россия, сша, абу-даби, евгений минченко, кирилл дмитриев, стив уиткофф
В мире, Россия, США, Абу-Даби, Евгений Минченко, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Работа по наметившимся в ходе встречи в Кремле темам продолжится в Абу-Даби, вероятно, на повестке будут стоять вопросы, касающиеся вывода украинских войск из Донбасса, такое мнение высказал газете "Взгляд" политолог Евгений Минченко.
"Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов", – предположил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский изменил состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби
Вчера, 14:25
Как отметил политолог, остановка боевых действий, а затем перемещение войск – это сложная задача с точки зрения логистики и безопасности.
Относительно встречи спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, как полагает Минченко, "есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов".
Спикер подчеркнул, что состав российской делегации на предстоящих переговорах "достаточно традиционный". На этом фоне он обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума.
"Он включен как представитель недавно созданного "Совета мира". Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы", – заключил Минченко.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, заявил Песков
Вчера, 12:43
 
