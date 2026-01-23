Политолог предположил, что обсудят на заседании в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Работа по наметившимся в ходе встречи в Кремле темам продолжится в Абу-Даби, вероятно, на повестке будут стоять вопросы, касающиеся вывода украинских войск из Донбасса, такое мнение высказал газете "Взгляд" политолог Евгений Минченко.

"Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса : как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов", – предположил он.

Как отметил политолог, остановка боевых действий, а затем перемещение войск – это сложная задача с точки зрения логистики и безопасности.

Спикер подчеркнул, что состав российской делегации на предстоящих переговорах "достаточно традиционный". На этом фоне он обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума

"Он включен как представитель недавно созданного "Совета мира". Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы", – заключил Минченко.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.