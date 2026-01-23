В Германии сделали новое заявление о переговорах по Украине в ОАЭ

Издание отмечает, что энергетический кризис на Украине оказывает дополнительное давление на киевский режим и создает необходимость заключения мирного соглашения.

"Эксперты видят в этом потенциальный катализатор серьезного прогресса на пути к миру, поскольку все стороны теперь могут быть более заинтересованы в решении проблемы", — отмечается в тексте.