В Германии сделали новое заявление о переговорах по Украине в ОАЭ
14:16 23.01.2026 (обновлено: 14:20 23.01.2026)
В Германии сделали новое заявление о переговорах по Украине в ОАЭ
Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 23.01.2026
в мире, украина, россия, сша
В мире, Украина, Россия, США
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Предстоящая встреча в Объединенных Арабских Эмиратах может стать историческим шагом. Впервые представители Украины, США и России сядут за стол переговоров, чтобы положить конец почти четырехлетнему конфликту в Восточной Европе",— говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби
11:38
Издание отмечает, что энергетический кризис на Украине оказывает дополнительное давление на киевский режим и создает необходимость заключения мирного соглашения.
"Эксперты видят в этом потенциальный катализатор серьезного прогресса на пути к миру, поскольку все стороны теперь могут быть более заинтересованы в решении проблемы", — отмечается в тексте.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Встреча Дмитриева и Уиткоффа будет проходить в Абу-Даби два дня
12:42
 
