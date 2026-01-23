МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
Издание отмечает, что энергетический кризис на Украине оказывает дополнительное давление на киевский режим и создает необходимость заключения мирного соглашения.
"Эксперты видят в этом потенциальный катализатор серьезного прогресса на пути к миру, поскольку все стороны теперь могут быть более заинтересованы в решении проблемы", — отмечается в тексте.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.