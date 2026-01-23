https://ria.ru/20260123/peregovory-2069859124.html
СМИ сообщили о начале переговоров в Абу-Даби
СМИ сообщили о начале переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ сообщили о начале переговоров в Абу-Даби
Телеканал Sky News со ссылкой на своего корреспондента Салли Локвуд утверждает, что переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались. РИА Новости, 23.01.2026
СМИ сообщили о начале переговоров в Абу-Даби
Sky News: переговоры с участием РФ, США и Украины в Абу-Даби уже начались