Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным рассказали о Давосе, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
04:53 23.01.2026 (обновлено: 05:22 23.01.2026)
Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным рассказали о Давосе, заявил Ушаков
Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным рассказали о Давосе, заявил Ушаков
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поделились своими РИА Новости, 23.01.2026
в мире, сша, давос, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, мирный план сша по украине, юрий ушаков
В мире, США, Давос, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Юрий Ушаков
Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным рассказали о Давосе, заявил Ушаков

Ушаков: Уиткофф и Кушнер в Кремле поделились впечатлениями от контактов в Давосе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе, в том числе от встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Они, что называется, из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками о встрече президента США в Давосе с Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали. Они также дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря, января в Мар-а-Лаго во Флориде и в ряде европейских столиц", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
