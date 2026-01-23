Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным рассказали о Давосе, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе, в том числе от встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, заявил помощник президента Юрий Ушаков.