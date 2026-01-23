Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о заседании трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби
04:45 23.01.2026 (обновлено: 07:25 23.01.2026)
Ушаков рассказал о заседании трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби
в мире
россия
сша
абу-даби
юрий ушаков
в мире, россия, сша, абу-даби, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Абу-Даби, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о заседании трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби

Ушаков: в Абу-Даби пройдет первое заседание рабочей группы по безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сегодня в Абу-Даби ожидается заседание рабочей группы по вопросам безопасности, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.
Речь идет о переговорах между Россией, Украиной и США.
"Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", — сказал он журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Российская переговорная группа по безопасности сформирована, заявил Ушаков
В мире, Россия, США, Абу-Даби, Юрий Ушаков
 
 
