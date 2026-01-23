В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обсудили в Москве двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.

"Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно, предельно откровенными и доверительными".
- Встреча продлилась почти четыре часа. Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
- Делегация Москвы вылетит в ОАЭ в ближайшее время, она получила конкретные инструкции от президента.
- В рабочую группу по безопасности вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.
- В Абу-Даби также встретятся руководители двухсторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы замороженных активов.
- США многое сделали для подготовки трехсторонних переговоров и рассчитывают на их успех.

"Особо хотел бы отметить, что вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях".
- Урегулировать конфликт пока не удается, несмотря на заинтересованность Москвы. ВС России владеют стратегической инициативой на поле боя и продолжат добиваться целей СВО.
- Представители США уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после завершения боевых действий.

"Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит".
- Коснулись и вопросов создания Совета мира по Газе и ситуации вокруг Гренландии.
- Россия на переговорах в Кремле подтвердила готовность направить один миллиард долларов в Совет мира по Газе.

"Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной".
- Американская делегация поделилась впечатлениями от контактов в Давосе.
Накануне президент США Дональд Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Глава Белого дома назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.
