В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа
04:42 23.01.2026 (обновлено: 09:09 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069742741.html
В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа
В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа
В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа
Президент Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обсудили в Москве двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил представитель... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T04:42:00+03:00
2026-01-23T09:09:00+03:00
В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обсудили в Москве двусторонние отношения и конфликт на Украине, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.
"Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно, предельно откровенными и доверительными".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Юрий Ушаков
помощник президента
  • Встреча продлилась почти четыре часа. Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
  • Делегация Москвы вылетит в ОАЭ в ближайшее время, она получила конкретные инструкции от президента.
  • В рабочую группу по безопасности вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.
  • В Абу-Даби также встретятся руководители двухсторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы замороженных активов.
  • США многое сделали для подготовки трехсторонних переговоров и рассчитывают на их успех.
"Особо хотел бы отметить, что вопросы дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Юрий Ушаков
помощник президента
  • Урегулировать конфликт пока не удается, несмотря на заинтересованность Москвы. ВС России владеют стратегической инициативой на поле боя и продолжат добиваться целей СВО.
  • Представители США уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после завершения боевых действий.
"Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Юрий Ушаков
помощник президента
  • Коснулись и вопросов создания Совета мира по Газе и ситуации вокруг Гренландии.
  • Россия на переговорах в Кремле подтвердила готовность направить один миллиард долларов в Совет мира по Газе.
"Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Юрий Ушаков
помощник президента России
  • Американская делегация поделилась впечатлениями от контактов в Давосе.

Накануне президент США Дональд Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Глава Белого дома назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.

В миреСШАВладимир ПутинСтив УиткоффМирный план США по УкраинеУкраинаРоссияДжаред КушнерЮрий УшаковКирилл ДмитриевДжош Грюнбаум
 
 
