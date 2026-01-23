https://ria.ru/20260123/peregovory-2069741986.html
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлились почти четыре часа, сообщил помощник президента РФ Юрий
2026-01-23T04:34:00+03:00
2026-01-23T04:34:00+03:00
2026-01-23T05:10:00+03:00
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа