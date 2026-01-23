Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
04:34 23.01.2026 (обновлено: 05:10 23.01.2026)
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлились почти четыре часа, сообщил помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков

Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлились почти четыре часа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Со стороны РФ в переговорах вместе с российским лидером принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Переговоры продолжались около четырех часов", - сказал Ушаков журналистам.
Стивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ушаков прокомментировал переговоры с американской делегацией
