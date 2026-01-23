https://ria.ru/20260123/peregovory-2069736081.html
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились более 3,5 часов
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продлились свыше 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
