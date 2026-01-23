Рейтинг@Mail.ru
03:14 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились более 3,5 часов
в мире
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
юрий ушаков
мирный план сша по украине
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продлились свыше 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.
Стивен Уиткофф, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Делегации России и США пообщались перед переговорами с Путиным
