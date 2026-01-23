Мирный саммит по Украине когда-нибудь состоится в Будапеште, считает Орбан

БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Саммит России и США по Украине в Будапеште рано или поздно состоится, вопрос не снят с повестки дня, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы работаем над этим, рано или поздно в Будапеште состоится мирный саммит. Мы пока точно не знаем, когда и кто будет участвовать, но этот вопрос не исключен из повестки дня, он есть в американских планах и в нашей рабочей тетради. Я думаю, что рано или поздно в Венгрии состоится мирный саммит. С двумя или тремя участниками, мы не знаем", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе по окончании внеочередного саммита ЕС.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
