Мирный саммит по Украине когда-нибудь состоится в Будапеште, считает Орбан - РИА Новости, 23.01.2026
14:02 23.01.2026 (обновлено: 14:04 23.01.2026)
Мирный саммит по Украине когда-нибудь состоится в Будапеште, считает Орбан
Саммит России и США по Украине в Будапеште рано или поздно состоится, вопрос не снят с повестки дня, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.01.2026
в мире, россия, будапешт, венгрия, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз
В мире, Россия, Будапешт, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Евросоюз
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Саммит России и США по Украине в Будапеште рано или поздно состоится, вопрос не снят с повестки дня, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы работаем над этим, рано или поздно в Будапеште состоится мирный саммит. Мы пока точно не знаем, когда и кто будет участвовать, но этот вопрос не исключен из повестки дня, он есть в американских планах и в нашей рабочей тетради. Я думаю, что рано или поздно в Венгрии состоится мирный саммит. С двумя или тремя участниками, мы не знаем", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе по окончании внеочередного саммита ЕС.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан
7 ноября 2025, 02:07
 
В миреРоссияБудапештВенгрияВладимир ПутинДональд ТрампВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
