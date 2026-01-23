Рейтинг@Mail.ru
10:22 23.01.2026 (обновлено: 14:15 23.01.2026)
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины
в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, украина, венгрия, брюссель, манфред вебер
В мире, Санкции в отношении России, Евросоюз, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Венгрия, Брюссель, Манфред Вебер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.
Изображение, опубликованное Виктором Орбаном
Изображение, опубликованное Виктором Орбаном
"(Председатель Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен вчера вечером представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
"Вот до чего мы дошли. В то время, как... Зеленский едет на лошади задом наперёд, Брюссель готов беспрекословно раскошеливается, как вышколенный офицер", - отметил он, добавив, что Зеленский на заседании принижал европейскую поддержку и критиковал не только самого Орбана, но и других лидеров стран ЕС.
Премьер-министр Венгрии сопроводил свое заявление изображением золотой кредитной картой с надписью "800 миллиардов для Украины" и флагом Евросоюза в углу. За картой изображены Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава фракции "Европейская народная партия" в Европарламенте Манфред Вебер и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.
Орбан также сообщил, что в Венгрии проведут национальную петицию, чтобы сообщить Брюсселю, что Венгрия не будет платить Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
В миреСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЕврокомиссияВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенУкраинаВенгрияБрюссельМанфред Вебер
 
 
Заголовок открываемого материала