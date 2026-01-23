https://ria.ru/20260123/orban-2069776817.html
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины - РИА Новости, 23.01.2026
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23
2026-01-23T10:22:00+03:00
2026-01-23T14:15:00+03:00
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
еврокомиссия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
украина
венгрия
украина
венгрия
брюссель
2026
Новости
в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, украина, венгрия, брюссель, манфред вебер
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины
Орбан: пока Зеленский едет на лошади задом наперед, ЕС готов раскошеливается
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.
"(Председатель Еврокомиссии
- ред.) Урсула фон дер Ляйен
вчера вечером представила дорожную карту развития Украины
. В ней Брюссель
принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС
к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года", - написал Орбан
в соцсети Facebook
* (запрещена в РФ
как экстремистская).
"Вот до чего мы дошли. В то время, как... Зеленский едет на лошади задом наперёд, Брюссель готов беспрекословно раскошеливается, как вышколенный офицер", - отметил он, добавив, что Зеленский на заседании принижал европейскую поддержку и критиковал не только самого Орбана, но и других лидеров стран ЕС.
Премьер-министр Венгрии
сопроводил свое заявление изображением золотой кредитной картой с надписью "800 миллиардов для Украины" и флагом Евросоюза в углу. За картой изображены Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава фракции "Европейская народная партия
" в Европарламенте Манфред Вебер
и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.
Орбан также сообщил, что в Венгрии проведут национальную петицию, чтобы сообщить Брюсселю, что Венгрия не будет платить Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.