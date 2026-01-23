В офисе генсека ООН поддержали переговоры в ОАЭ по Украине

ООН, 23 янв – РИА Новости. Зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак поддержал проходящие в ОАЭ переговоры с участием представителей РФ, США и Украины.
"Мы, безусловно, поощряем усилия по сближению РФ и Украины с целью урегулирования вооружённого конфликта между ними. И, как вам известно, мы поддерживаем урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Комментируя возможное участие представителей ООН в переговорах, он ответил: "на данный момент нечего объявить, если что-то изменится, я дам вам знать"
В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.