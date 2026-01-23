Рейтинг@Mail.ru
В офисе генсека ООН поддержали переговоры в ОАЭ по Украине
20:52 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/oon-2069982535.html
В офисе генсека ООН поддержали переговоры в ОАЭ по Украине
Зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак поддержал проходящие в ОАЭ переговоры с участием представителей РФ, США и Украины. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
россия
украина
сша
фархан хак
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
оон
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, фархан хак, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб), оон
В мире, Россия, Украина, США, Фархан Хак, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб), ООН
Флаг ООН на автомобиле
Флаг ООН на автомобиле. Архивное фото
ООН, 23 янв – РИА Новости. Зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак поддержал проходящие в ОАЭ переговоры с участием представителей РФ, США и Украины.
"Мы, безусловно, поощряем усилия по сближению РФ и Украины с целью урегулирования вооружённого конфликта между ними. И, как вам известно, мы поддерживаем урегулирование конфликта в соответствии с Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Постпред США при ООН прокомментировал выход страны из ВОЗ
Вчера, 14:01
Комментируя возможное участие представителей ООН в переговорах, он ответил: "на данный момент нечего объявить, если что-то изменится, я дам вам знать"
В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Во Франции прокомментировали создание Совета мира как альтернативы ООН
22 января, 14:18
 
В миреРоссияУкраинаСШАФархан ХакЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)ООН
 
 
