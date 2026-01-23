В офисе генсека ООН поддержали переговоры в ОАЭ по Украине

ООН, 23 янв – РИА Новости. Зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак поддержал проходящие в ОАЭ переговоры с участием представителей РФ, США и Украины.

Комментируя возможное участие представителей ООН в переговорах, он ответил: "на данный момент нечего объявить, если что-то изменится, я дам вам знать"