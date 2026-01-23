Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил роль региона в Год единства
17:21 23.01.2026 (обновлено: 17:33 23.01.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил роль региона в Год единства
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил роль региона в Год единства

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин считает, что регион должен стать движущей силой главных мероприятий Года единства народов России, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Спикер областного парламента обсудил с наблюдательным советом планы по развитию патриотического проекта "Алтарь Отечества". Он проводится с 2001 года и сохраняет память о подвиге народного ополчения 1612 года, в честь которого учреждён государственный праздник День народного единства.
22 января, 11:51
Спикер нижегородского парламента Люлин: бизнес должен поддерживать семьи
22 января, 11:51
По инициативе Люлина в 2026 году будут подготовлены предложения для всех субъектов РФ, где главными направлениями работы станут расширение географии участников фестиваля-конкурса и привлечение национальных культурных сообществ. Помимо этого, на данный момент прорабатывается вопрос проведения 4 ноября в Нижнем Новгороде масштабного всероссийского концерта, который станет кульминацией праздничных мероприятий.
"Проект "Алтарь Отечества" должен выйти на новый уровень. Для этого у нас есть чёткий план: объединить усилия регионов, связанных общей историей, и активно использовать для продвижения проекта среди молодёжи новые медиа. Эта стратегия уже подтверждается результатами: как отметил заместитель гендиректора "Росатома" Сергей Обозов, совокупный медиаохват проекта растёт кратно – с 6 миллионов просмотров и вовлечённых взаимодействий мы выросли до более чем 22 миллионов в 2025 году. Это доказывает огромный запрос общества", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что "нижегородцы как никто другой понимают ценность единства и имеют полное право стать движущей силой главных мероприятий Года единства народов России".
"Нас уже поддерживают земляки на федеральном уровне – Сергей Кириенко вошёл в состав оргкомитета, "Росатом" подключает все атомные города. Наша цель – чтобы День народного единства 4 ноября стал по-настоящему народным праздником, который объединит миллионы людей от Камчатки до Калининграда", - заявил Люлин.
14 января, 16:00
Более 207 тыс туристов провели новогодние каникулы в Нижегородской области
14 января, 16:00
 
