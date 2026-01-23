https://ria.ru/20260123/oae-2069969959.html
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и... РИА Новости, 23.01.2026
WAM: президент ОАЭ принял делегации РФ, Украины и США, пожелав успехов