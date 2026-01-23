Рейтинг@Mail.ru
19:32 23.01.2026 (обновлено: 19:33 23.01.2026)
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 23 янв - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял в пятницу делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, сообщило госагентство WAM.
"Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял делегации РФ, США и Украины, участвующие в трехсторонних переговорах в ОАЭ", - сообщило агентство.
"Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта … заявив, что ОАЭ поддерживают все усилия и инициативы по нахождению решения украинского кризиса, удовлетворяющие интересы всех сторон", - сообщило агентство.
В пятницу в Абу-Даби (ОАЭ) проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Германии сделали новое заявление о переговорах по Украине в ОАЭ
Вчера, 14:16
 
