МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа Европа оказалась в абсолютно тупиковом положении, где лучшим исходом для нее стало создание военного альянса с Россией, заявил военный аналитик и отставной разведчик Скотт Риттер в интервью Эли Хасселу на его YouTube-канале.
«
"Сейчас Европа глубоко расколота. И Соединенные Штаты воспользуются этим расколом. Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России", — рассказал он.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о расколе в НАТО. На этой неделе бывший генсек альянса Йенс Столтенберг не исключил, что сами Соединенные Штаты могут покинуть военный блок из-за разногласий с европейскими союзниками.
На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. По его словам, восстановление отношений с Москвой ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.