"Альянс с Россией": на Западе сделали неожиданное заявление о судьбе НАТО
07:22 23.01.2026 (обновлено: 10:22 23.01.2026)
"Альянс с Россией": на Западе сделали неожиданное заявление о судьбе НАТО
После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа Европа оказалась в абсолютно тупиковом положении, где лучшим исходом для нее стало создание военного... РИА Новости, 23.01.2026
"Альянс с Россией": на Западе сделали неожиданное заявление о судьбе НАТО

Аналитик Риттер: лучшим исходом для Европы будет создание альянса с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВоеннослужащий НАТО
Военнослужащий НАТО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Военнослужащий НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа Европа оказалась в абсолютно тупиковом положении, где лучшим исходом для нее стало создание военного альянса с Россией, заявил военный аналитик и отставной разведчик Скотт Риттер в интервью Эли Хасселу на его YouTube-канале.
"Сейчас Европа глубоко расколота. И Соединенные Штаты воспользуются этим расколом. Честно говоря, лучшее, что Европа могла бы сделать сейчас, — это выйти из НАТО и создать оборонительный альянс с Россией. Но они этого не сделают, потому что их уже приучили действовать против России", — рассказал он.
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В США объяснили, когда страны НАТО придут на поклон к России
14 января, 01:24
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о расколе в НАТО. На этой неделе бывший генсек альянса Йенс Столтенберг не исключил, что сами Соединенные Штаты могут покинуть военный блок из-за разногласий с европейскими союзниками.
На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. По его словам, восстановление отношений с Москвой ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ЕС может вернуться к российскому газу из-за Гренландии, считает эксперт
