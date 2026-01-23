Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 на Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Теннис
 
11:03 23.01.2026 (обновлено: 11:32 23.01.2026)
Медведев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 на Australian Open
Медведев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 на Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что одержал волевую победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису благодаря тому, что перестал... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт, россия, австралия, australian open, даниил медведев
Теннис, Спорт, Россия, Австралия, Australian Open, Даниил Медведев
Даниил Медведев
© Фото : сайт АТР
Даниил Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что одержал волевую победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису благодаря тому, что перестал злиться на себя.
В пятницу Медведев одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 и вышел в четвертый круг Australian Open. Россиянин стал первым игроком на нынешнем турнире Australian Open, выигравшим матч после проигрыша первых двух сетов. С 2014 года Медведев шесть раз оказывался в ситуации, когда проигрывал с разницей в два сета, и каждый раз ему удавалось довести дело до пятого сета.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
23 января 2026 • начало в 03:40
Завершен
Даниил Медведев
3 : 26:74:67:56:06:3
Фабиан Марожан
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Это был тяжелый матч, но мне удалось выстоять, и я этому рад. Соперник играл великолепно, и я подумал: если проиграю, то проиграю, но я буду стараться и буду бороться. После первого сета я злился на себя за то, что не сыграл немного лучше. Это сказалось на мне и во втором сете, но потом я понял, что нужно отпустить ситуацию и просто думать о том, что нужно сделать. В пятом сете я старался сохранять спокойствие. Было сложно, игра была напряженная, но мне удалось сделать несколько хороших ударов", - цитирует Медведева сайт турнира.
В четвертом круге Медведев встретится с американцем Лернером Тьеном.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open
