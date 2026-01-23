https://ria.ru/20260123/medvedev-2069787674.html
Медведев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 на Australian Open
Медведев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 на Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Медведев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 на Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что одержал волевую победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису благодаря тому, что перестал... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Медведев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 на Australian Open
Медведев рассказал, что одержал волевую победу благодаря ментальному спокойствию
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что одержал волевую победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису благодаря тому, что перестал злиться на себя.
В пятницу Медведев
одержал волевую победу над венгром Фабианом Марожаном со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 и вышел в четвертый круг Australian Open. Россиянин стал первым игроком на нынешнем турнире Australian Open, выигравшим матч после проигрыша первых двух сетов. С 2014 года Медведев шесть раз оказывался в ситуации, когда проигрывал с разницей в два сета, и каждый раз ему удавалось довести дело до пятого сета.
Australian Open ATP
23 января 2026 • начало в 03:40
Завершен
"Это был тяжелый матч, но мне удалось выстоять, и я этому рад. Соперник играл великолепно, и я подумал: если проиграю, то проиграю, но я буду стараться и буду бороться. После первого сета я злился на себя за то, что не сыграл немного лучше. Это сказалось на мне и во втором сете, но потом я понял, что нужно отпустить ситуацию и просто думать о том, что нужно сделать. В пятом сете я старался сохранять спокойствие. Было сложно, игра была напряженная, но мне удалось сделать несколько хороших ударов", - цитирует Медведева сайт турнира.
В четвертом круге Медведев встретится с американцем Лернером Тьеном.