Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед

МАХАЧКАЛА, 23 янв - РИА Новости. Житель Махачкалы Джамал Мусаев спас двух детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гель в Махачкале, видео с рассказом мужчины опубликовала в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

По словам Мусаева, в воскресенье в обеденное время он гулял с сыном в парке Ак-Гель, и они решили посмотреть на озеро, на уток.

"Смотрим, там дети по озеру ходят. Потом смотрим - двое детей под воду упали. За ними другой ребенок побежал, одного вытащил и сам в воду упал, другой ребенок убежал. Смотрю, уже лед под ними ломается, они выбраться не могут. Я тогда побежал, прополз по льду к ним и одного вытащил, и второго", - рассказал мужчина.

По его словам, спасенным детям было примерно 10-11 лет.

Гариева в комментарии к видео отметила, что под весом мужчины уже треснувший лед мог провалиться, но он без промедления кинулся спасать детей, ведь счет шел на минуты.