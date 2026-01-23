https://ria.ru/20260123/makhachkala-2069725760.html
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед
МАХАЧКАЛА, 23 янв - РИА Новости. Житель Махачкалы Джамал Мусаев спас двух детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гель в Махачкале, видео с рассказом мужчины опубликовала в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
По словам Мусаева, в воскресенье в обеденное время он гулял с сыном в парке Ак-Гель, и они решили посмотреть на озеро, на уток.
"Смотрим, там дети по озеру ходят. Потом смотрим - двое детей под воду упали. За ними другой ребенок побежал, одного вытащил и сам в воду упал, другой ребенок убежал. Смотрю, уже лед под ними ломается, они выбраться не могут. Я тогда побежал, прополз по льду к ним и одного вытащил, и второго", - рассказал мужчина.
По его словам, спасенным детям было примерно 10-11 лет.
Гариева в комментарии к видео отметила, что под весом мужчины уже треснувший лед мог провалиться, но он без промедления кинулся спасать детей, ведь счет шел на минуты.
"О спасении двух детских жизней 48-летний Джамал Мусаев рассказывает с такой непринужденностью, будто ничего сверхъестественного он не совершил. Обычный, на первый взгляд, человек, семьянин, работник... А как по мне, так он - настоящий герой" - добавила представитель МВД республики.