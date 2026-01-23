Рейтинг@Mail.ru
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед - РИА Новости, 23.01.2026
00:47 23.01.2026
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед - РИА Новости, 23.01.2026
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед
Житель Махачкалы Джамал Мусаев спас двух детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гель в Махачкале, видео с рассказом мужчины опубликовала в Telegram-канале... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед

Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 23 янв - РИА Новости. Житель Махачкалы Джамал Мусаев спас двух детей, провалившихся под лед на озере Ак-Гель в Махачкале, видео с рассказом мужчины опубликовала в Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
По словам Мусаева, в воскресенье в обеденное время он гулял с сыном в парке Ак-Гель, и они решили посмотреть на озеро, на уток.
"Смотрим, там дети по озеру ходят. Потом смотрим - двое детей под воду упали. За ними другой ребенок побежал, одного вытащил и сам в воду упал, другой ребенок убежал. Смотрю, уже лед под ними ломается, они выбраться не могут. Я тогда побежал, прополз по льду к ним и одного вытащил, и второго", - рассказал мужчина.
По его словам, спасенным детям было примерно 10-11 лет.
Гариева в комментарии к видео отметила, что под весом мужчины уже треснувший лед мог провалиться, но он без промедления кинулся спасать детей, ведь счет шел на минуты.
"О спасении двух детских жизней 48-летний Джамал Мусаев рассказывает с такой непринужденностью, будто ничего сверхъестественного он не совершил. Обычный, на первый взгляд, человек, семьянин, работник... А как по мне, так он - настоящий герой" - добавила представитель МВД республики.
