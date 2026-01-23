Директор Театра Вахтангова заявил, что русскую культуру невозможно отменить

ДУБАЙ, ОАЭ — РИА Новости, Анастасия Мельникова. Театр имени Евгения Вахтангова с триумфом выступил в Арабских Эмиратах. В престижном зале Дубайской оперы (Dubai Opera) дважды с аншлагами показали спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого. Все билеты были задолго раскуплены, артистов встречали долгими овациями. Постановка на русском языке (с английскими субтитрами) стала заметным и красивым событием в культурной жизни ОАЭ. О том, что этому предшествовало и что в результате получилось, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

— Кирилл Игоревич, насколько важны были гастроли Дубае для Театра имени Вахтангова?

— Они очень важны! Вы же знаете, что в последнее время была попытка отмены русской культуры. Когда все наши гастроли в 2022 году по миру были просто отменены. В некоторых случаях — даже хамским образом! А где-то были, так сказать, деликатно отложены на неопределенный срок.

Но будем честными: остались страны, которые готовы достойно принять русский театр. Это Китай, некоторые государства СНГ, Магриб и, собственно, Арабские Эмираты.

— Наверное, также Южная Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. А еще какие-то другие страны Персидского залива?

— Да, конечно. Это Оман, Бахрейн и другие. Здесь, надо понимать, достаточно большая русскоязычная диаспора. И такой важный театр, как Вахтанговский, конечно, не может самоустраниться от всего этого.

Безусловно, нам очень важна эта публика, этот рынок. Нам очень важна эта часть света — тем более что мы там никогда ведь и не были. Потому что мы гастролировали в Европе, Америке, Канаде, вели переговоры с Австралией, много раз ездили в Лондон, Израиль и так далее.

Сюда же как-то не доходили руки, что называется. А теперь это кажется очень важным направлением.

Поэтому мы сегодня уже с Евгением Морозовым, генеральным продюсером компании "М-Премьер", которая нас здесь представляет, договорились о планах нашего сотрудничества на 2026–2027 годы. Мы вернемся сюда с другими нашими спектаклями.

— Вы уже знаете, думаете, какие это будут спектакли?

— Да, я предложил последние наши премьеры. Они хотят их. И хотят, чтобы это был обязательно Чехов ("Дядя Ваня", например). И они мечтают о нашем "Евгении Онегине". Но будут сроки, будем обсуждать и будем в ближайшие месяцы очень серьезно к этому готовиться.

— Еще какие страны в планах?

— Пока мы с вами здесь разговариваем, китайские продюсеры в Москве смотрят наши спектакли. И будут уже, надеюсь, контрактные соглашения.

— Это прямо огромный рынок.

— Да, посмотрим. Там уже (тьфу-тьфу) как по маслу все.

— Вернемся все же к спектаклю "Война и мир" — он грандиозный, с большой историей. Что у театра с ним связано?

— Он был выпущен в год столетия Вахтанговского театра. И это, знаете ли, Лев Толстой! В нашей истории нет таких примеров, когда театр мог взяться за роман-эпопею. Были попытки, конечно, но не такие, как у нас.

Мы в Вахтанговском театре все-таки попытались охватить весь роман. Все очень трепетно относятся к этому спектаклю, с ним многое связано. Это великая постановка по великому произведению русской классики.

— В ней практически нет декораций, и все внимание — на игру артистов.

— Да, на игру, на сюжет, на смыслы, на авторский текст.

— Удивительно, конечно, как вы решились привезти в Дубай именно этот спектакль...

— Казалось, что невозможно будет договориться о показе его здесь, все было непросто. Я в какой-то момент за эти два года обсуждений уже махнул рукой. Там много было нюансов. Нам, кстати, предлагали здесь и другие залы — те, в которых выступают эстрадные артисты, антрепризы. Но это ведь не наш уровень, не уровень академического театра России.

Однако в какой-то момент все сложилось, в Дубайской опере захотели именно "Войну и мир". Я спросил: "Вы уверены? Это сложный спектакль. Не хотелось бы его играть в полупустом зале". Но они (и мы) решили рискнуть. И зал был полон, все получилось.