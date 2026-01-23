https://ria.ru/20260123/kreml-2069835673.html
Кремль не раскрыл состав делегации на переговоры с США и Украиной
Кремль пока не раскрывает состав рабочей группы РФ по безопасности в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2026
Кремль не раскрыл состав делегации на переговоры с США и Украиной
