Рейтинг@Mail.ru
Кремль не раскрыл состав делегации на переговоры с США и Украиной - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/kreml-2069835673.html
Кремль не раскрыл состав делегации на переговоры с США и Украиной
Кремль не раскрыл состав делегации на переговоры с США и Украиной - РИА Новости, 23.01.2026
Кремль не раскрыл состав делегации на переговоры с США и Украиной
Кремль пока не раскрывает состав рабочей группы РФ по безопасности в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:00:00+03:00
2026-01-23T13:00:00+03:00
в мире
россия
абу-даби
сша
дмитрий песков
юрий ушаков
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069832434.html
россия
абу-даби
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffce3107194980f3ee728c9d6e6f1625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, абу-даби, сша, дмитрий песков, юрий ушаков, игорь костюков (генштаб)
В мире, Россия, Абу-Даби, США, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Игорь Костюков (Генштаб)
Кремль не раскрыл состав делегации на переговоры с США и Украиной

Песков не раскрыл состав делегации на переговоры с США и Украиной в ОАЭ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкКремль в Москве
Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Кремль пока не раскрывает состав рабочей группы РФ по безопасности в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Песков рассказал о предстоящих переговорах делегаций России, Украины и США
12:50
 
В миреРоссияАбу-ДабиСШАДмитрий ПесковЮрий УшаковИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала