Рейтинг@Mail.ru
Кравцов призвал обеспечить безопасность учащихся во время сильных морозов - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 23.01.2026 (обновлено: 14:48 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/kravtsov-2069883380.html
Кравцов призвал обеспечить безопасность учащихся во время сильных морозов
Кравцов призвал обеспечить безопасность учащихся во время сильных морозов - РИА Новости, 23.01.2026
Кравцов призвал обеспечить безопасность учащихся во время сильных морозов
В связи с неблагоприятными погодными условиями и значительным понижением температуры воздуха в ряде субъектов страны министр просвещения России Сергей Кравцов... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:44:00+03:00
2026-01-23T14:48:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050006256_0:179:2890:1805_1920x0_80_0_0_100a2a8b6bbc6b55039bfed247c73d8b.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069389013.html
https://ria.ru/20260123/gosduma-2069740897.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050006256_124:0:2767:1982_1920x0_80_0_0_67ed05cbec0ee8f91947bffbe86b4d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, здоровье
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Здоровье
Кравцов призвал обеспечить безопасность учащихся во время сильных морозов

Кравцов призвал регионы обеспечить безопасность учащихся во время морозов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В связи с неблагоприятными погодными условиями и значительным понижением температуры воздуха в ряде субъектов страны министр просвещения России Сергей Кравцов призвал руководителей регионов и органов исполнительной власти в сфере образования ответственно и оперативно отреагировать на ситуацию, сообщили на официальном сайте ведомства.
"В первую очередь важно обеспечить безопасность и сохранение здоровья детей. Прошу глав регионов и профильные ведомства взять на особый контроль вопросы организации образовательного процесса в период сильных морозов. Необходимо провести дополнительные инструктажи с педагогическими коллективами и родителями о мерах предосторожности в условиях низких температур", – подчеркнул Кравцов.
Путин о готовности властей к сильным морозам и снегопадам - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам
21 января, 18:20
Он отметил, что в субъектах России власти устанавливают свои температурные пороги, когда отменяются очные занятия в школе.
Уточняется, что решения об отмене очных занятий в учебных заведениях принимает администрация образовательной организации с учетом текущей погодной ситуации и региональных и муниципальных рекомендаций.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Госдуме предложили переводить сотрудников на дистант в период морозов
Вчера, 04:16
 
ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_ОбразованиеЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала