КОСТРОМА, 23 янв – РИА Новости. Костромским педагогам презентовали возможности "учительской карты", церемония прошла в драматическом театре имени А.Н. Островского, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

Проект "Учительская карта" разработан в Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Каждый учитель получил персональный годовой цифровой сертификат номиналом 5 тысяч рублей. Средства можно использовать на посещение областных и муниципальных учреждений, включённых в перечень департамента культуры Костромской области.

"После введения "Пушкинской карты" дети у нас получили уникальную возможность посещать выставки, кинопоказы, спектакли, прикоснуться к высокой культуре. Этого, к сожалению, не произошло в отношении педагогов. Проект "Учительская карта" восполнит этот пробел, позволит педагогам бесплатно посещать учреждения культуры вместе с учениками", - подчеркнул Ситников.

На церемонии представления проекта в Костромском драматическом театре имени А.Н. Островского исполняющий обязанности директора департамента образования региона Наталья Рыжова подчеркнула, что карта открывает новые возможности для проведения уроков.

"Учителя, используя возможности наших музеев, театров, концертных залов, смогут глубже погружать учащихся в свой предмет. Готовить интересные занятия, знакомить с особенностями истории и культуры костромского края. Это будет способствовать повышению качества воспитания и образования" - отметила Рыжова.

Театр организовал ради учителей дополнительный показ "Капитанской дочки" - произведение изучают на уроках литературы, а для педагогов-историков оно открывает новые возможности изучения с учениками особенностей эпохи.