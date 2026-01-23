https://ria.ru/20260123/kosachev-2069900877.html
Трамп может войти в историю, считает Косачев
Президент США Дональд Трамп имеет возможность войти в историю как деятель, который изменил ход мировой политики, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
константин косачев
совет федерации рф
сша
в мире, сша, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф
