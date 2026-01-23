https://ria.ru/20260123/kosachev-2069897983.html
Отношения России и США за год изменились в лучшую сторону, заявил Косачев
Отношения России и США за год изменились в лучшую сторону, заявил Косачев - РИА Новости, 23.01.2026
Отношения России и США за год изменились в лучшую сторону, заявил Косачев
Отношения России и США за последний год изменились скорее в лучшую сторону, в том числе и в контексте урегулирования украинского конфликта, считает вице-спикер... РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отношения России и США за последний год изменились скорее в лучшую сторону, в том числе и в контексте урегулирования украинского конфликта, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"(Отношения РФ
и США
– ред.) изменились радикально, это видно невооружённым глазом. Я бы воздержался от того, чтобы впадать в эйфорию и говорить, что все изменения находятся в зоне плюс. Нам ещё предстоит понять существо происходящих процессов и в полном объёме оценить их последствия. Но ситуация изменилась, и если брать баланс плюсов и минусов, то все-таки я эти изменения поместил в зону плюс, а не в зону минус", - сказал политик журналистам.
Наиболее наглядный пример, по его мнению, это то, что происходит в контексте украинского конфликта, где ещё год назад были искусственно заблокированы усилиями Киева
и его спонсоров любые перспективы переговорного процесса.
"Сейчас этот переговорный процесс развивается, развивается на наших глазах, в том числе буквально сегодня. И с моей точки зрения очень важно, что сегодняшняя встреча в Абу-Даби
рабочей группы по безопасности пройдёт уже в трёхстороннем формате", - сказал Косачев
.
По его мнению, это принципиальное отличие от тех контактов, которые были раньше, например, в рамках стамбульского процесса в 2022-м году или в прошлом году.
"Американцы включаются в этот переговорный процесс на равных, и это, с моей точки зрения, очень хороший шаг вперёд, потому что они включаются, что называется, в качестве одной из вершин треугольника, не занимающий заранее позицию второй или третьей из этих вершин", - сказал Косачев.
По словам сенатора, то, что было свойственно для предыдущей администрации президента США Джо Байдена
, "там зазоры между позицией американцев и украинцев ещё поискать надо было, её не было".
В целом ситуация в отношениях России и США изменилась радикальным образом, но дело не только в украинском урегулировании, есть много других сюжетов, которые на виду, заключил политик.