Отношения России и США за год изменились в лучшую сторону, заявил Косачев - РИА Новости, 23.01.2026
15:43 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/kosachev-2069897983.html
Отношения России и США за год изменились в лучшую сторону, заявил Косачев
2026-01-23T15:43:00+03:00
2026-01-23T15:43:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
константин косачев
джо байден
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
сша
россия
киев
в мире, сша, россия, киев, константин косачев, джо байден, совет федерации рф
В мире, США, Россия, Киев, Константин Косачев, Джо Байден, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отношения России и США за последний год изменились скорее в лучшую сторону, в том числе и в контексте урегулирования украинского конфликта, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"(Отношения РФ и США – ред.) изменились радикально, это видно невооружённым глазом. Я бы воздержался от того, чтобы впадать в эйфорию и говорить, что все изменения находятся в зоне плюс. Нам ещё предстоит понять существо происходящих процессов и в полном объёме оценить их последствия. Но ситуация изменилась, и если брать баланс плюсов и минусов, то все-таки я эти изменения поместил в зону плюс, а не в зону минус", - сказал политик журналистам.
Наиболее наглядный пример, по его мнению, это то, что происходит в контексте украинского конфликта, где ещё год назад были искусственно заблокированы усилиями Киева и его спонсоров любые перспективы переговорного процесса.
"Сейчас этот переговорный процесс развивается, развивается на наших глазах, в том числе буквально сегодня. И с моей точки зрения очень важно, что сегодняшняя встреча в Абу-Даби рабочей группы по безопасности пройдёт уже в трёхстороннем формате", - сказал Косачев.
По его мнению, это принципиальное отличие от тех контактов, которые были раньше, например, в рамках стамбульского процесса в 2022-м году или в прошлом году.
"Американцы включаются в этот переговорный процесс на равных, и это, с моей точки зрения, очень хороший шаг вперёд, потому что они включаются, что называется, в качестве одной из вершин треугольника, не занимающий заранее позицию второй или третьей из этих вершин", - сказал Косачев.
По словам сенатора, то, что было свойственно для предыдущей администрации президента США Джо Байдена, "там зазоры между позицией американцев и украинцев ещё поискать надо было, её не было".
В целом ситуация в отношениях России и США изменилась радикальным образом, но дело не только в украинском урегулировании, есть много других сюжетов, которые на виду, заключил политик.
В миреСШАРоссияКиевКонстантин КосачевДжо БайденСовет Федерации РФ
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
