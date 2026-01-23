Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине развивается по российскому сценарию, заявил Косачев - РИА Новости, 23.01.2026
06:14 23.01.2026
Конфликт на Украине развивается по российскому сценарию, заявил Косачев
Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле и спешный визит Владимира Зеленского в швейцарский Давос ради встречи с президентом
в мире
сша
давос
россия
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
сша
давос
россия
украина
2026
в мире, сша, давос, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, украина
В мире, США, Давос, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Украина
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле и спешный визит Владимира Зеленского в швейцарский Давос ради встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом подтверждают, что украинский конфликт развивается по российскому, а не по украинскому сценарию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Незапланированный, по щелчку пальца президента США приезд в Давос Зеленского и запланированные, штатные переговоры российского президента с американской переговорной группой в Кремле подтверждают главное: конфликт развивается по российскому, а не по украинскому и тем более не по европейскому сценарию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
