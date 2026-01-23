Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как увеличилась выплата для контрактников в Петербурге
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 23.01.2026
Стало известно, как увеличилась выплата для контрактников в Петербурге
Размер единовременной выплаты для заключивших контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ увеличился в Санкт-Петербурге до 3 миллионов рублей
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
россия
общество
санкт-петербург, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Россия, Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Размер единовременной выплаты для заключивших контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ увеличился в Санкт-Петербурге до 3 миллионов рублей, следует из данных на сайте городской администрации.
"Единовременно 3 000 000 рублей выплата из городского и федерального бюджетов, ежемесячно от 210 000 рублей - заработная плата в зоне СВО", - сообщается на сайте.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Саратовский губернатор анонсировал выплаты участникам СВО на свой бизнес
Вчера, 15:35
В том числе при заключении контракта на военную службу единовременно из бюджета Петербурга выплачивается 2,6 миллиона рублей, из федерального бюджета - 400 тысяч рублей.
Сообщается, что в Петербурге созданы все условия для заключения контракта на военную службу в Вооруженных силах РФ. Во всех районах города открыты и работают информационные пункты. В дополнение к федеральным определены региональные выплаты заключившим контракт. Действует широкий перечень социальных гарантий и льгот участникам специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что в Петербурге размер единовременной выплаты для заключивших контракт с Минобороны РФ был увеличен до 2,5 миллиона рублей.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Ушаков
Вчера, 06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургРоссияОбщество
 
 
