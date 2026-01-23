https://ria.ru/20260123/koloniya-2069902052.html
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции
Десять лет колонии назначил военный суд жительнице Петербурга, которая кинула бутылки с зажигательной смесью в окно отдела полиции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:59:00+03:00
2026-01-23T15:59:00+03:00
2026-01-23T15:59:00+03:00
санкт-петербург
новый год
происшествия
россия
санкт-петербург
россия
Новости
ru-RU
санкт-петербург, новый год, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Новый год, Происшествия, Россия
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции
Суд назначил 10 лет колонии жительнице Петербурга за поджог отдела полиции