Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции - РИА Новости, 23.01.2026
15:59 23.01.2026
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции - РИА Новости, 23.01.2026
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции
Десять лет колонии назначил военный суд жительнице Петербурга, которая кинула бутылки с зажигательной смесью в окно отдела полиции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2026
санкт-петербург, новый год, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Новый год, Происшествия, Россия
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции

Суд назначил 10 лет колонии жительнице Петербурга за поджог отдела полиции

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Десять лет колонии назначил военный суд жительнице Петербурга, которая кинула бутылки с зажигательной смесью в окно отдела полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Анны Осиповой. Виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
В суде установлено, что Осипова, следуя получаемым в мессенджере от неизвестного лица инструкциям, приобрела канистру с бензином, приготовила горючую смесь, после чего 23 мая 2025 года бросила три бутылки с ней в окно отдела полиции на улице Кораблестроителей. Она признана виновной по части 1 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта).
В прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство.
Санкт-ПетербургНовый годПроисшествияРоссия
 
 
