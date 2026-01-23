Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая прокомментировал заседание трехсторонней группы по Украине
10:17 23.01.2026 (обновлено: 10:26 23.01.2026)
МИД Китая прокомментировал заседание трехсторонней группы по Украине
МИД Китая прокомментировал заседание трехсторонней группы по Украине
МИД Китая прокомментировал заседание трехсторонней группы по Украине

МИД КНР прокомментировал заседание трехсторонней группы по Украине в Абу-Даби

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 23 янв - РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным правильным путем разрешения украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя предстоящее заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна: диалог и переговоры - единственный правильный путь к решению украинского кризиса", - сказал Го Цзякунь.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ушаков рассказал о заседании трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби
