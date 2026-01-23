МИД Китая прокомментировал заседание трехсторонней группы по Украине

ПЕКИН, 23 янв - РИА Новости. Диалог и переговоры являются единственным правильным путем разрешения украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя предстоящее заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины.